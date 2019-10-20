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Усик: Анатолий Ломаченко всегда знает в каком я состоянии

Усик: Анатолий Ломаченко всегда знает в каком я состоянии
12:53 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Усик рассказал о работе под руководством Анатолия Ломаченко.

Супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, как ему помогает Анатолий Ломаченко.

«Юрий Иванович Ткаченко с Анатолием Николаевичем каждый день на связи. Он знает, что мы делаем, какое количество раундов, мое состояние.

Он спрашивает какое у меня психологическое состояние. Ему ответят, что кричал или спорил. Ну и он советует: «Попустите нагрузки вечером, а завтра поддайте. Только ему не говорите, а просто поддайте».

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Это все в такой форме делается, что я даже не замечу. Это все психологическая умная игра профессора. Это я предполагаю», – сказал Усик.

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Новости бокса, Анатолий Ломаченко, Александр Усик, Чазз Уизерспун.
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