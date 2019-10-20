Руис: Я не случайно победил Джошуа

Новости спорта:Энди Руис заявил, что снова победит Энтони Джошуа.

Чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энди Руис убежден в том, что победит бывшего чемпиона мира в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа и в матче-реванше.

«Все думали, что я ничего не смогу сделать и проиграю Джошуа в первых нескольких раундах.

Но наличие во мне воли и желания сделать что-то великое помогло мне добиться успеха и стать первым мексиканским чемпионом мира в тяжелом весе», – сказал Руис.

Матч-реванш Руис – Джошуа состоится 7 декабря в Эр-Рияде. В первом поединке Руис в Нью-Йорке нокаутировал британца в седьмом раунде.