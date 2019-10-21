Руис рассказал, как нокаутирует Джошуа в реванше

Новости спорта:Энди Руис высказался касательно грядущего боя против Энтони Джошуа.

Обладатель титула чемпиона мира версии WBA/WBO/IBF/IBO в хевивейте Энди Руис высказался касательно грядущего боя против Энтони Джошуа.

Мексиканский боксер рассказал, что будет делать его соперник в ринге.

"Он попробует взять победу по очкам... В особенности, если учесть, что он хочет бегать по рингу. Моя цель состоит в том, чтобы сокращать углы, именно это мы тренируем в лагере. Знаете, я не очень то и волнуюсь касательно того, что Энтони будет делать. Мы должны думать о себе.

Джошуа обязан усерднее работать. Мне кажется, на нем лежит гораздо больший груз ответственности, чем на мне. Я просто должен быть сконцентрированным и выбрасывать быстрые комбинации", - цитирует слова Энди BoxingScene.

Реванш должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии. Стоит отметить, ранее Руис посоветовал Джошуа приостановить карьеру в случае поражения в их реванше.