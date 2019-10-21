Ортис обещает нокаутировать Уайлдера

Новости спорта:Кубинец намерен избить чемпиона.

Кубинский ветеран супертяжелого веса Луис Ортис (31-1, 26 КО) заявил, что намерен оторвать голову чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру (41-0-1, 40 КО). Боксера цитирует BoxingTalk.

«Я побеждал Уайлдера в первом бою, но в конце концов у меня кончилось топливо. Это был большой вызов для нас обоих. Я показал превосходный бокс и навыки. Я буду придерживаться этого плана и в реванше. Я попытаюсь оторвать Уайлдеру голову и измучить его тело.

Для меня реванш - продолжение первого поединка. Это будет 11-й раунд. Я работал в его ритме, и это было немного медленно. Уайлдер не выбрасывал больше 25-30 ударов за раунд. Я отвечал тройным джебом, пробивал по корпусу, резал углы и заставлял его отходить назад в каждом раунде. Я продолжу делать то, что хорошо срабатывало.

Уайлдер выбрасывал странные удары под разными углами, наносил шлепки внутренней стороной ладони. Он бил меня по затылку и ушам, но никто не реагировал на это. Он поймал меня, когда я ослабил защиту. В боксе к этому нельзя подготовиться. Кто-то должен говорить об этом. Мы хотим, чтобы в этот раз обошлось без запрещенных ударов».