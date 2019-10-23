Скачать
Среда, 23.10.2019
Хачериди подписал контракт с Динамо
Хачериди подписал контракт с Динамо
Аякс 0:0 Челси: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Аякс 0:0 Челси: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского

Бетербиев вытеснил Гвоздика с тройки лучших полутяжей мира по версии ESPN

Бетербиев вытеснил Гвоздика с тройки лучших полутяжей мира по версии ESPN
20:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Александр Гвоздик опустился в рейтинге боксеров-полутяжеловесов по версии авторитетного издания.

Экс-чемпион мира по версии WBC украинец Александр Гвоздик опустился в рейтинге лучших полутяжей мира по версии ESPN. 

Напомним, в ночь с 18 на 19 октября в США на арене Liacouras Center в Филадельфии состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал объединительный поединок в полутяжелом весе Александр Гвоздик - Артур Бетербиев. Итогом боя стала победа россиянина техническим нокаутом в восьмом раунде. Таким образом, Бетербиев защитил свой пояс IBF и завоевал пояс WBC.

Смотрите полное видео боя Александр Гвоздик - Артур Бетербиев.

Гвоздик побеждал на карточках судей по итогам 9 раундов

Два титула позволили Артуру возглавить обновленный рейтинг полутяжей от ESPN.

Топ-10 полутяжеловесов по версии ESPN:

1. Артур Бетербиев (чемпион WBC, IBF)

2. Сергей Ковалев (чемпион WBO)

3. Дмитрий Бивол (чемпион WBA)

4. Александр Гвоздик

5. Сауль Альварес

6. Жан Паскаль

7. Маркус Браун

8. Баду Джек

9. Хильберто Рамирес

10. Джесс Харт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

IBF, Бокс, Александр Гвоздик, WBC, ESPN, Новости бокса, Артур Бетербиев, Гвоздик - Бетербиев, Александр Гвоздик - Артур Бетербиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
03 Даша Астафьева прикоснулась к святым и не очень местам Конора Макгрегора (Фото)
04 Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
05 Такое случится впервые в истории: ПСЖ в шаге от уникального рекорда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь