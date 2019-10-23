Бетербиев вытеснил Гвоздика с тройки лучших полутяжей мира по версии ESPN

Новости спорта:Александр Гвоздик опустился в рейтинге боксеров-полутяжеловесов по версии авторитетного издания.

Экс-чемпион мира по версии WBC украинец Александр Гвоздик опустился в рейтинге лучших полутяжей мира по версии ESPN.

Напомним, в ночь с 18 на 19 октября в США на арене Liacouras Center в Филадельфии состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал объединительный поединок в полутяжелом весе Александр Гвоздик - Артур Бетербиев. Итогом боя стала победа россиянина техническим нокаутом в восьмом раунде. Таким образом, Бетербиев защитил свой пояс IBF и завоевал пояс WBC.

Смотрите полное видео боя Александр Гвоздик - Артур Бетербиев.

Два титула позволили Артуру возглавить обновленный рейтинг полутяжей от ESPN.

Топ-10 полутяжеловесов по версии ESPN:

1. Артур Бетербиев (чемпион WBC, IBF)

2. Сергей Ковалев (чемпион WBO)

3. Дмитрий Бивол (чемпион WBA)

4. Александр Гвоздик

5. Сауль Альварес

6. Жан Паскаль

7. Маркус Браун

8. Баду Джек

9. Хильберто Рамирес

10. Джесс Харт.