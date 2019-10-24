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Спенса обязали провести защиту титула против Дэнни Гарсии

Спенса обязали провести защиту титула против Дэнни Гарсии
14:32 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Чемпион WBC и IBF Эррол Спенс попал в ужасную аварию 10 октября, в которой едва не погиб.

Ежегодная конвенция Всемирного боксерского совета (WBC) состоялась 23 октября в Мексике, на которой рассматривались различные вопросы касательно будущих титульных защит.

Как сообщает Boxing Scene, WBC обязал действующего чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса провести защиту титула против обязательного претендента по линии WBC Дэнни Гарсии.

Стоит отметить, что 10 октября этого года Спенс попал в ужасное ДТП в Далласе на своем автомобиле Ferrari, из-за которого он мог погибнуть.

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Бокс, Новости бокса, Эррол Спенс.
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