Спенса обязали провести защиту титула против Дэнни Гарсии

Новости спорта:Чемпион WBC и IBF Эррол Спенс попал в ужасную аварию 10 октября, в которой едва не погиб.

Ежегодная конвенция Всемирного боксерского совета (WBC) состоялась 23 октября в Мексике, на которой рассматривались различные вопросы касательно будущих титульных защит.

Как сообщает Boxing Scene, WBC обязал действующего чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса провести защиту титула против обязательного претендента по линии WBC Дэнни Гарсии.

Стоит отметить, что 10 октября этого года Спенс попал в ужасное ДТП в Далласе на своем автомобиле Ferrari, из-за которого он мог погибнуть.