Новости спорта:Украинский боксер Василий Ломаченко назвал имена желаемых соперников.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA/WBO и новый франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) рассказал, с кем хочет боксировать в 2020 году. Украинца цитирует ESPN.

«Бой с Джервонтой Дэвисом стал бы хорошим поединком и интересным вызовом. Бой с Дэвином Хэйни тоже был бы хорошим.

Но мы также должны дождаться боя Комми и Лопеса в декабре.

Много разговоров о последнем, но сначала он должен победить Комми».

Напомним, ранее непобежденный финалист WBSS заявил о желании получить бой против украинца.