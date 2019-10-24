Ломаченко назвал имена желаемых соперников

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA/WBO и новый франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) рассказал, с кем хочет боксировать в 2020 году. Украинца цитирует ESPN.
«Бой с Джервонтой Дэвисом стал бы хорошим поединком и интересным вызовом. Бой с Дэвином Хэйни тоже был бы хорошим.
Но мы также должны дождаться боя Комми и Лопеса в декабре.
Много разговоров о последнем, но сначала он должен победить Комми».
Напомним, ранее непобежденный финалист WBSS заявил о желании получить бой против украинца.