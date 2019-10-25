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"Он очень хорошо защищается": Ковалев назвал преимущества Альвареса

"Он очень хорошо защищается": Ковалев назвал преимущества Альвареса
13:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сергей Ковалев рассказал, в чем Сауль Альварес хорош.

Российский боксёр Сергей Ковалёв, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, рассказал, на что обращает внимание во время подготовки к бою с мексиканцем Саулем Альваресом, чемпионом мира в среднем весе по версиям трёх организаций. Поединок Ковалёва и Альвареса состоится 2 ноября.

«Его левый апперкот очень опасен, а также правый хук. Он очень хорошо защищается, укрывает голову. Зацепить его очень непросто.

Мне будет нелегко: сложный бой против жёсткого парня. Он не теряет вес и станет ещё сильнее. Но я думаю лишь об одном: мне нужно выиграть этот бой», — приводит слова Ковалёва boxingnews24.

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На счету Альвареса 55 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 52 победы и потерпел одно поражение, а ещё два боя завершились вничью. У Ковалёва 34 победы, 3 поражения и одна ничья.

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Сауль Альварес, Новости спорта, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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