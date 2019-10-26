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Финал WBSS в Лондоне: результаты взвешивания (Видео)

Финал WBSS в Лондоне: результаты взвешивания (Видео)
10:35 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Сегодня, 26 октября, в Лондоне состоится большой вечер профи-бокса.

Вчера в Лондоне прошла процедура взвешивания участников сегодняшнего вечера бокса, в котором пройдет объединительный бой в первом полусреднем весе и бой за региональный титул в супертяжелом весе.

Участники финального поединка Всемирной боксерской суперсерии в первом полусреднем весе, чемпион WBA Реджис Прогрейс и чемпион IBF Джош Тейлор уложились в рамки весовой категории. Вес Прогрейса составил ровно 140 фунтов (63,5 кг), Тейлора — 139,75 фунта (63,4 кг).

Видео взвешивания: 

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Британский супертяжеловес Дерек Чисора показал на весах 260 фунтов (117,9 кг), а его соперник по бою за вакантный титул WBO Inter-Continental и соотечественник Дэвид Прайс — 264 фунта (119,7 кг).

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Бокс, Видео, Новостбокса, Реджис Прогрейс - Джош Тейлор, Дерек Чисора - Дэвид Прайс.
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