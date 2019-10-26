Джервонта Дэвис узнал имя соперника: следующий бой с Ломаченко

Новости спорта:Победитель станет претендентом на титул WBA, который принадлежит Ломаченко.

Американский боксер Джервонта Дэвис проведет бой за вакантный титул WBA Regular в легком весе против кубинца Юриоркиса Гамбоа. Об этом объявила промоутерская компания Mayweather Promotions.

Поединок состоится 28 декабря и станет главным событием вечера бокса, который пройдет в Атланте (штат Джорджия, США).

Победитель также станет официальным претендентом на титул WBA Super, который принадлежит украинцу Василию Ломаченко.

Напомним, ранее Джервонта Дэвис оставил вакантным пояс во втором полулегком весе по версии WBA и, как сообщалось, отправился покорять легкий дивизион.