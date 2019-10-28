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Кэмпбелл: Хочу реванша с Ломаченко

Кэмпбелл: Хочу реванша с Ломаченко
11:40 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Британец серьезно настроен на второй бой с Ломаченко.

Британский легковес Люк Кэмпбелл, проигравший в августе Василию Ломаченко, поделился мнением о своем месте в дивизионе и рассказал о желании реванша с украинцем.

«Не могу сказать, что я лучший в легком весе, поскольку Ломаченко до сих пор в нем выступает. Но, кроме него, я сильнее всех остальных.

Я становлюсь все лучше и лучше. Не могу дождаться возвращения в ринг. Мы планируем провести поединок в декабре.

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Я хочу получить еще один шанс с Ломаченко. Если у меня будет еще одна попытка, то я выступлю намного лучше, чем в первый раз», – сказал Кэмпбелл.

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Новости спорта, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл.
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