Экс-чемпион мира по боксу дал свой прогноз на бой Альварес - Ковалев

Новости спорта:Андре Уорд назвал того, кто по его мнению выиграет бой.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд (32-0, 16 КО) поделился мыслями перед грядущим поединком между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA и WBC Саулем Альваресом (52-1-2, 35 КО) и обладателем титула WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО).

«Сергей обладает крепким ударом, но этого может не хватить для победы. Нас ожидает интересная первая половина поединка.

Считаю, что после этого Сауль будет иметь преимущество и победит», — приводит слова Уорда Boxing News 24.

Напомним, что бой между мексиканцем и россиянином пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.