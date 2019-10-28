Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины
Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины
Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
Челси - МЮ: анонс и прогноз на матч Кубка лиги
Челси - МЮ: анонс и прогноз на матч Кубка лиги

Экс-чемпион мира по боксу дал свой прогноз на бой Альварес - Ковалев

Экс-чемпион мира по боксу дал свой прогноз на бой Альварес - Ковалев
15:54 Сегодня Телеграф Спортарена Фото: Твиттер

Новости спорта:Андре Уорд назвал того, кто по его мнению выиграет бой.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд (32-0, 16 КО) поделился мыслями перед грядущим поединком между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA и WBC Саулем Альваресом (52-1-2, 35 КО) и обладателем титула WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО).

«Сергей обладает крепким ударом, но этого может не хватить для победы. Нас ожидает интересная первая половина поединка.

Считаю, что после этого Сауль будет иметь преимущество и победит», — приводит слова Уорда Boxing News 24.

Богачук - Бронсон: видео нокаута

Напомним, что бой между мексиканцем и россиянином пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сауль Альварес, Андре Уорд, Новости бокса, Сергей Ковалев, Канело.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
02 Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)
03 Богачук выиграл титул WBC
04 Михайличенко объяснил, почему не удалось обыграть Карпаты
05 Великолепная игра Панькива остановила Шахтер: обзор матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь