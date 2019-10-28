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Команда Паркера ответила на вызов Чисоры

Команда Паркера ответила на вызов Чисоры
19:46 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Поединок может состояться в феврале 2020 года.

Менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера Девид Хиггинс заявил, что его подопечный готов выйти на ринг против Дерека Чисоры.

"Сейчас мы будем общаться с Эдди Хирном, потому что вся ответственность будет лежать на его плечах.

Весь мир не против увидеть это великое противостояние. Будем решать, когда и где этот бой состоится. Возможно в феврале 2020 года", - сказал Хиггинс в интервью Boxingnews24.

Стоит отметить, что Эдди Хирн может начать вести переговоры по возможному бою с украинцем Александром Усиком.

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Напомним, после победы над Дэвидом Прайсом, Дерек Чисора бросил вызов Джозефу Паркеру.

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Бокс, Бокс новости, Джозеф Паркер, Дэвид Хиггинс.
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