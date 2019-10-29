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Комми дал ценный совет Деревянченко

Комми дал ценный совет Деревянченко
10:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Ричард Комми встретился с украинцем Сергеем Деревянченко.

Действующий чемпион мира в легком весе по версии IBF Ричард Комми встретился с украинцем Сергеем Деревянченко.

«Поприветствуйте моего друга Сергея Деревянченко, который вернулся в зал после своего последнего боя. Я считаю, что он выиграл тот бой и сейчас должен быть чемпионом мира», — написал Комми в своем Instagram, прикрепив совместное фото с украинцем.

«Сергей — один из первых боксеров, с которым я начал тренироваться, когда приехал в Нью-Йорк. Тренировки с ним помогли мне подняться на совершенно иной уровень. Он — зверь. Это самый трудолюбивый спортсмен из всех, кого я когда-либо встречал. Поэтому вскоре он вернется и заберет титул чемпиона мира».

Напомним, что Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) в поединке за титулы IBO и IBF в среднем весе победил Сергея Деревянченко единогласным решением судей — 114:113, 115:112, 116:112.

В первом раунде украинский боксер оказался в нокдауне, а большую часть поединка провел с рассечением над правым глазом.

Несмотря на победу, Головкин был освистан зрителями во время чемпионской речи, а многие авторитетные журналисты отдали победу Деревянченко.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Ричард Комми.
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