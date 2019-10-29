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Фьюри: Уайлдер постоянно несет какую-то чушь

Фьюри: Уайлдер постоянно несет какую-то чушь
12:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Тайсон резко высказался в адрес американского чемпиона.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что считает чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера "поверхностным человеком".

"Уайлдер любит делать вид, будто он популярен. На самом деле, у меня уже больше фанатов в Америке, чем у Деонтея. Он не нравится людям у себя на родине.

Уайлдер много и громко говорит, но у него нет интеллекта. Он постоянно орет какую-то чушь и делает вид, что он интересная личность. Но на самом деле он крайне поверхностный человек, который постоянно несет чушь. Я тоже умею нести всякую чушь, но даже для меня мучительно разбираться в том, о чем он говорит", - приводит слова Фьюри ВВС.

Напомним, что первый бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри прошел в декабре 2018 года и завершился вничью.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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