Фьюри назвал условия для боя с Джошуа

Новости спорта:Тайсон Фьюри прокомментировал грядущий реванш Джошуа - Руис.

Известный британский боксер Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энди Руисом и бывшим обладателем титулов Энтони Джошуа.

"Если Джошуа снова проиграет, если его опять нокаутируют, то нет шансов, что я буду с ним драться. Но если он выиграет, то для боя со мной должен согласиться драться в США. Я там сейчас провожу все свои поединки. В общем, в ближайшее время нашего боя ждать точно не стоит", — сказал Фьюри в интервью Sky Sports.

Напомним, бой-реванш Руис — Джошуа состоится 7-го декабря в Саудовской Аравии.