Уайлдер - Фьюри: Настоящий титул чемпиона у меня

Новости спорта:Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер дал оценку выступлению бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри в реслинге.

По мнению 34-летнего американца, такая практика британца – положительный момент в раскрутке их предстоящего очного поединка.

"Я не собираюсь лететь в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть его бой в WWE. Да, он делает хорошую рекламу нашего реванша, но он говорит всем, что он чемпион мира в тяжелом весе. Но ты не чемпион мира в тяжелом весе. Никого не интересует титул линейного чемпиона. Настоящий титул чемпиона у меня. Когда настанет время реванша, тогда ты поймешь, кто чемпион мира в тяжелом весе", – рассказал Уайлдер.

Напомним, бой-реванш Уайлдер – Фьюри анонсирован на февраль 2020 года. Их первый поединок, состоявшийся в декабре 2018 года, завершился вничью.