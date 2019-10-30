"Для здоровья нехорошо": Экс-чемпион мира в супертяжелом весе завершил карьеру

Новости спорта:Свою боксерскую карьеру в возрасте 50 лет завершил бывший чемпион мира в тяжелом весе россиянин Олег Маскаев.

Свой последний бой Маскаев провел 4 ноября 2013 года, выиграв по очкам у американца Дэнни Уильямса. С той поры периодически появлялась информация о том, что россиянин вот-вот проведет свой очередной поединок.

"Пару лет назад я еще был "живой". Мой тренировочный лагерь был всегда в Нью-Йорке, а когда приехал в Калифорнию, то такого же зала не нашел. Поддерживать форму в таком возрасте — это нелегко, забрасывать нельзя. А выходить на бои на скорую руку — так уже нельзя, это для здоровья нехорошо, да и формы такой", — цитирует Маскаева ТАСС.

Маскаев был обладателем чемпионского пояса WBC с 2006 по 2008 год. Всего на его счету 39 побед (в том числе 28 нокаутом) и семь поражений в 46 поединках в профессиональном боксе.