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Экс-соперник Кличко: Усик не умеет защищаться

Экс-соперник Кличко: Усик не умеет защищаться
15:34 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта:Брайант Дженнингс прокомментировал дебютное выступление Александра Усика в супертяжелом весе.

Экс-претендент на пояс чемпиона мира Брайант Дженнингс (24-2, 14 КО) поделился мнением о победе украинца Александра Усика над американцем Чаззом Уизерспуном в дебютном поединке в супертяжелом весе.

"Усик не выглядел очень хорошо в ринге с Уизерспуном. На самом деле, Усик есть и на моих радарах. У нас с ним получился бы бой. Он, похоже, не умеет хорошо защищаться", — сказал Дженнингс PepTalkUK.

Ранее Всемирный боксерский совет WBС обнародовал обновленный рейтинг боксеров в супертяжелом весе, куда впервые попал украинец Александр Усик.

 

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Бокс, Брайант Дженнингс, Новости бокса.
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