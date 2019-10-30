Непобежденный американский боксер бросил вызов Ломаченко

Новости спорта:Непобежденный проспект Райан Гарсия хочет получить большой поединок.

Непобежденный американский проспект, выступающий в легком весе, Райан Гарсия заявил о желании провести бои против топовых боксеров легкого дивизиона, в число которых вошли чемпион по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко, обладатель пояса действующего чемпиона WBC Девин Хэйни и американец Джервонта Дэвис.

"Я хочу заполучить крупнейшие бои. Я знаю, что мне придется еще подождать. Джервонта Дэвис, Дэвин Хэйни и Василий Ломаченко. Вот какие поединки я очень хочу получить", - приводит слова Гарсии TMZ.

Стоит отметить, что Гарсия проведет следующий бой в эту субботу, 2-го ноября, в андеркарде боя Ковалев – Альварес. Соперником 21-летнего американца станет Ромеро Дуно.