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"Два мешка": Фьюри о Джошуа и Руисе

"Два мешка": Фьюри о Джошуа и Руисе
16:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тайсон Фьюри раскритиковал Энди Руиса и Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе 31-летний британец Тайсон Фьюри нелестно отозвался об Энди Руисе и Энтони Джошуа, которые 7 декабря в Саудовской Аравии проведут матч-реванш. В поединке в Нью-Йорке, состоявшемся в июне 2019 года, Руис неожиданно победил Джошуа и отобрал у того пояса WBA Super, WBO, IBF и IBO.

"Считаю, они два мешка. Им до меня далеко. Но мама всегда говорила, что если ничего путного сказать не можешь, то лучше помалкивать, так что лучше я просто заткнусь.

Теперь я буду драться только в Америке. Так что если они не захотят лететь в США, что не удивило бы после их последней поездки туда, то моего поединка с кем-то из них придётся подождать", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

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Тайсон Фьюри, IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
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