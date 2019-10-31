Спарринг-партнер Усика оценил перспективы украинца в хэвивейте

Новости спорта:Малик Скотт считает, что экс-чемпион мира в крузервейте Алекандр Усик может поспорить за титул WBC в супертяжелом весе.

Американский супертяжеловес Малик Скотт считает, что экс-чемпион мира в крузервейте Алекандр Усик (16-0, 12 КО) может поспорить за титул WBC в супертяжелом весе, который принадлежит Деонтею Уайлдеру (41-0-1, 40 КО).

Бывшего боксера цитирует World Boxing News.

"Я верю, что Усик может легко стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Все зависит от того, с кем из чемпионов он будет драться за титул.

По моему мнению, лучшим супертяжеловесом в мире на данный момент является Деонтей Уайлдер. Если их бой состоится, то я поставлю на Уайлдера".