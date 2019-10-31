Постол и Рамирес договорились о проведении боя

Новости спорта:Поединок должен состояться 1 февраля в рамках шоу от Top Rank.

Представители украинского претендента на титул WBC Виктора Постола (31-2, 12 КО) и чемпиона по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлоса Рамиреса (25-0, 17 КО) достигли соглашения о проведении боя, сообщает журналист ESPN Дан Рафаэль.

Поединок должен состояться 1 февраля в рамках шоу от Top Rank. Прямую трансляцию боя проведет ESPN. Таким образом, промоутерские торги за организацию поединка между Постолом и Рамиресом не состоялись.

Постол стал претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе после победы по очкам над Мохамедом Мимуном (21-2, 12 КО) в апреле.

Украинец был обладателем пояса WBC в первом полусреднем весе с 2015 по 2016 год, однако лишился его в результате поражения от Теренса Кроуфорда (35-0, 26 KO).

Рамирес в последнем бою одержал досрочную победу над Морисом Хукером (26-1-3, 17 КО) и объединил титулы по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе.