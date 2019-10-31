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Альварес: Я лучше Ломаченко

Альварес: Я лучше Ломаченко
22:02 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Мексиканский боксер считает себя лучше украинца.

Чемпион мира по версии WBA Super и WBC в среднем весе Сауль Альварес считает, что заслуженно занимает первое место в рейтинге лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound). По словам Канело, он превосходит в мастерстве и Василия Ломаченко, и Теренса Кроуфорда.

«Я лучше, чем Кроуфорд и Ломаченко. Делаю своё дело лучше, чем они. Но этот рейтинг не то, из-за чего я потеряю сон. В конце концов, есть кто-то, кто расставляет боксёров в этом рейтинге.

Возможно, я не нравлюсь этим людям и они никогда не дадут мне первое место. Суть в том, что я себя чувствую первым номером на протяжении всей жизни. Именно потому я достиг нынешних высот.

Альварес: Меня много кто ненавидит

Даже когда начинал профессиональную карьеру, чувствовал себя лучшим», — приводит слова мексиканца BoxingScene.

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Сауль Альварес, Новости спорта, Новости бокса, Василий омаченко.
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