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Поветкин - Хантер: бой официально подтвержден

Поветкин - Хантер: бой официально подтвержден
07:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В Сети появился официальный постер боя Поветкин - Хантер

Седьмого декабря в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энди Руис и экс-чемпион мира Энтони Джошуа.

В андеркарде этого боя выступит бывший чемпион мира по версии WBA Regular Александр Поветкин, его соперником станет американец Майкл Хантер. Эта встреча подтверждена официально. Более того, стриминговая платформа DAZN, которая займётся организацией трансляции вечера бокса, опубликовала официальный постер к этому противостоянию.

Соответствующее фото можно посмотреть на официальной странице DAZN USA в "Твиттере".

Тайсон Фьюри - Брон Строумэн. Видео боя

Напомним, Александр Поветкин в предыдущем поединке победил Хьюи Фьюри, Майкл Хантер расправился с Сергеем Кузьминым.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Майкл Хантер, Александр Поветкин - Майкл Хантер.
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