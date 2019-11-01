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Тайсон Фьюри не боится чемпионов UFC

Тайсон Фьюри не боится чемпионов UFC
10:19 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тайсон Фьюри готов дебютировать в UFC.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри еще раз подтвердил свои намерения попробовать силы в ММА.

"Я поговорил с Конором Макгрегором, и мы готовы к рок-н-роллу, — сказал Тайсон в интервью iFL TV. — Сегодня я также получил сообщение от Фрэнка Мира, бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе, и он сказал, что ему будет интересно работать со мной. Так что да, я считаю, мы можем сделать что-то большое. Дана Уайт, позвони мне".

"Кто является чемпионом мира в тяжелом весе по версии UFC? Стипе Миочич. Я буду биться с ним в одно мгновение, без проблем, или с Фрэнсисом Нганну. Любой из тяжеловесов, которые у них есть, я не боюсь ни одного из них. Я "цыганский король". Я боксер, и я здесь самый крутой".

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