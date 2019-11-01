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Пятница, 01.11.2019
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"Я не стану гнаться за ним": Ковалев о плане на бой с Канело

"Я не стану гнаться за ним": Ковалев о плане на бой с Канело
14:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Сергей Ковалев рассказал, как будет действовать в бою с Саулем Альваресом.

Российский боксер Сергей Ковалёв, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, пообещал, что не станет во что бы то ни стало стремиться нокаутировать Сауля Альвареса, чемпиона мира в среднем весе по версии трёх организаций.

Ранее Бадди Макгирт, тренер Ковалёва, предположил, что его подопечный может победить Альвареса только нокаутом, поскольку, по его мнению, судьи решат отдать победу мексиканцу, если бой продлится все 12 раундов.

"Я отдам всего себя на сто процентов. Мне не нужен нокаут, я не стану гнаться за ним. Когда настраиваешься на нокаут, неизбежно теряешь в технике.

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Меня не волнуют судьи, потому что судьи – это судьи. Они примут своё решение, но мне важно то, что фанаты будут знать, кто победил", — цитирует Ковалёва boxingnews24.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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