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Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)

Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)
07:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Сергей Ковалев с трудом взял вес перед боем с Саулем Альваресом.

Чемпион мира WBO в полутяжелой категории россиянин Сергей Ковалев только со второй попытки вписался в вес на взвешивании перед боем с чемпионом мира в трех весовых категориях Саулем Альваресом.

При лимите 175 фунтов (79,379 кг) Ковалев с первой попытки выдал 176 фунтов, затем после того, как он снял украшение с шеи весы под ним показали 175½ фунта. Тогда "Крашеру" пришлось стянуть с себя еще и плавки, однако не хватило и этого.

Атлетическая комиссия штата Невада дала Ковалеву час на то, чтобы россиянин сбросил оставшийся вес и сделал лимит полутяжелой весовой категории, но чемпиону WBO понадобилось всего несколько минут, дабы вернуться обратно и выдать 175 фунтов ровно. Таким образом поединок был утвержден официально.

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Добавим, что "Канело" без проблем вложился в вес, показав на весах свой самый большой вес в карьере.

Результаты взвешивания:

Сауль Альварес - 174.5 фунта (79.15 кг)

Сергей Ковалев - 175 фунтов (79.37 кг)

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Бокс, WBO, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев, Сергей Ковалев - Сауль Альварес.
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