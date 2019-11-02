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Ковалев - Альварес: где и когда смотреть бой

Ковалев - Альварес: где и когда смотреть бой
14:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В Лас-Вегасе состоится бой между Саулем Канело Альваресом и Сергеем Ковалевым.

В ночь с 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе (США) Сергей Ковалев будет защищать чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе (до 79.4 кг). Соперником россиянина будет сам Сауль Канело Альварес, который поднимается в более тяжелую весовую категорию.

Трансляция боя будет на каналах DAZN (США) и Первый (Россия). Время начала трансляции - 3 ноября ориентировочно в 05.00 по киевскому времени.

В Украине поединок покажут на платформе МЕГОГО.

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Гонорары боксеров: Ковалев получит 3 млн долларов, Канело - 3,5 млн долларов (но по данным СМИ мексиканец получит до 10 млн долларов).

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев, Бокс новости.
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