Ковалев - Сауль Альварес: статистика ударов в чемпионском бою

Новости спорта:Обнародована статистика ударов в бою Сергей Ковалев - Сауль Альварес/

Сауль Альварес в бою с Сергеем Ковалёвым был более чем в два раза точнее соперника, но при этом показал гораздо меньшую активность.

Так, всего за поединок мексиканец выбросил в сторону соперника 345 ударов, донеся до цели 133 из них, что составляет 38,6% точности. Россиянин же пробил в сторону Канело 745 раз, но попал в цель лишь в 115 случаях, таким образом, его точность ударов составила лишь 15,4%.

577 ударов Ковалёва из 745 пришлись на джебы, а оставшиеся 168 были силовыми. Напомним, на карточках судей по истечении десяти раундов лидировал Альварес.

Ранним утром 3 ноября (время киевское) в Лас-Вегасе прошёл бой Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса. Мексиканец нокаутировал соперника в одиннадцатом раунде и стал чемпионом мира в четвёртой весовой категории.