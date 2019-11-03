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Потенциальный соперник Ломаченко проведет бой 9 ноября

Потенциальный соперник Ломаченко проведет бой 9 ноября
11:18 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Девин Хейни проведет первую защиту своего титула WBC в легком весе 9 ноября.

Чемпион WBC в легком весе Девин Хейни проведет первую защиту своего титула 9 ноября в поединке против доминиканца Альфредо Сантьяго. 20-летний Хейни завоевал временный чемпионский титул WBC в сентябре этого года победой над Зауром Абдуллаевым, а на недавнем конгрессе WBC он был избавлен от приставки временный в связи с тем, что обладатель чемпионского пояса WBC в легком весе Василий Ломаченко получил статус франшизного чемпиона WBC.

Бой Хейни-Сантьяго пройдет в рамках большого вечера бокса в Лос-Анджелесе, главным событием которого станет матч-реванш двумя звездами YouTube Логаном Полом и KSI, организованный Эдди Хирном. Также в этом вечере чемпион WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс проведет защиту титула в поединке против Марсело Косэреса.

Отметим, "франчайзинговым" чемпионом WBC в легком весе является украинец Василий Ломаченко.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Девин Хэйни.
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