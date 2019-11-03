Валуев проанализировал бой Ковалев - Сауль Альварес

Новости спорта:Николай Валуев прокомментировал чемпионский бой Сергей Ковалев - Сауль Альварес.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился впечатлениями от поражения экс-чемпиона мира Сергея Ковалёва в бою с Саулем Альваресом, а также заявил, что считает мексиканца сильнейшим боксёром полутяжёлого веса.

"Согласен с тем, что Ковалёв выглядел неожиданно. Думаю, что он берёг силы, был настроен на поздние раунды. На мой взгляд, у него сказывалась усталость после прошлого боя, не было паузы. Альварес был хорош, на коне. Мексиканец к этому бою готовился дольше, целенаправленно. Они учли по-моему абсолютно всё: с точки зрения постановки боя, а также тактики. Всё было безупречно. Сергей дал Альваресу поработать, а для мексиканца это подарок, которым он и воспользовался.

Не люблю рассуждать о том, стоит или не стоит уходить бойцу. Думаю, что Сергей вполне себе может зарабатывать деньги на рейтинговых боях. Альварес сейчас будет сражаться с молодыми бойцами в полутяжёлой весовой категории, есть вариант с тем же Бетербиевым. Скорость Альвареса выше, техника выше, тактика тоже. Если сравнивать недавний бой Бетербиева, то Канело выиграл бы в бою с Артуром. Что касается боя с Дмитрием Биволом, то здесь есть опасность в том, что Альварес мог бы прорваться на удобную дистанцию. На сегодня Альварес в этой весовой категории сильнейший. Дальше они будут как-то договариваться, встречаться. Альварес не исключает, что хотел бы быть в «абсолютке».

Что касается боя Ковалёва с Биволом или Бетербиевым, то думаю, что этот бой навряд ли состоится. Сами промоутеры не будут заинтересованы в этом поединке. Сейчас они будут смотреть как будут развиваться договорные события, а также по защитам. Если будут успевать, то проведут добровольные бои, а дальше Альварес. Сауль будет целенаправленно к кому-то готовиться. Думаю, что уже сегодня его штаб сидит и раздумывает над тактикой для следующего соперника, смотрят временные отрезки, смотрят события и будут договариваться с кем-то из наших боксёров", — цитирует Валуева championat.