Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик дебютировал в супертяжелом дивизионе с победы над Чаззом Уизерспуном, однако на фоне других представителей хэвивейта украинец по прежнему проигрывает в габаритах.
Александр показал, как он борется с этой проблемой, поделившись в своем Instagram фото с красивым ресторанным блюдо.
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Ранее сообщалось, что Александр Усик может встретиться с Чисорой в бою за чемпионство WBO в супертяжелом весе.