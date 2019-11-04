Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)

Новости спорта:Украинский боксер питается не только вкусно, но и калорийно.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик дебютировал в супертяжелом дивизионе с победы над Чаззом Уизерспуном, однако на фоне других представителей хэвивейта украинец по прежнему проигрывает в габаритах.

Александр показал, как он борется с этой проблемой, поделившись в своем Instagram фото с красивым ресторанным блюдо.

Ранее сообщалось, что Александр Усик может встретиться с Чисорой в бою за чемпионство WBO в супертяжелом весе.