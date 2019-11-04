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Понедельник, 04.11.2019
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Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)

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08:00 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинский боксер питается не только вкусно, но и калорийно.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик дебютировал в супертяжелом дивизионе с победы над Чаззом Уизерспуном, однако на фоне других представителей хэвивейта украинец по прежнему проигрывает в габаритах.

Александр показал, как он борется с этой проблемой, поделившись в своем Instagram фото с красивым ресторанным блюдо.

 
 
 
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Weight #usyk #usyk17 #undisputed17 #boxraw #usyksportswear #lomus #akblapin #ukraine

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Ранее сообщалось, что Александр Усик может встретиться с Чисорой в бою за чемпионство WBO в супертяжелом весе.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
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