Бивол хочет выйти на ринг против Альвареса

Новости спорта:Дмитрий Бивол выразил желание встретиться в ринге с Саулем Альваресом.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол выразил желание встретиться в ринге с Саулем Альваресом.

Об этом Бивол заявил после уверенной победы Канело над Сергеем Ковалевым. Сауль стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO.

«Конечно, мы можем подраться с Альваресом в полутяжелом весе. Он сильный боксер. Кроме того, Сауль - умный, у него хорошая защита. Возможно, у Канело есть преимущество в скорости. Почему бы нам не встретиться? Я думаю, что это хороший бой для меня.

У Альвареса есть чемпионский пояс и имя, я могу хорошо заработать. Бой с ним позволит мне громко о себе заявить. Мы можем подраться во втором среднем весе. Я могу биться во втором среднем, полутяжелом или первом тяжелом весе», - сказал Бивол.

Ранее Альвареса на бой вызвал одиозный боец UFC Хорхе Масвидаль.