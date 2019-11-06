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Диета Энди Руиса: как питается американец перед боем с Джоуша

Диета Энди Руиса: как питается американец перед боем с Джоуша
08:23 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Энди продолжает усердно готовиться к реваншу с Энтони Джошуа.

Персональный повар чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руиса, Зос Мил, рассказал, почему мексиканец принял решение согнать вес накануне реванша с британцем Энтони Джошуа.

"Это правда, что Энди целенаправленно сбрасывает вес. Он проводит тяжелые тренировкио, что и дает свои плоды. Его диета? Морепродукты, рыба, итальянская паста в дни спаррингов. Иногда мы позволяем ему слегка расслабится, но ничего прям уж такого сумасшедшего.

Цель всей нашей команды - подготовить Энди к бою с Джошуа. В связи с этим нам нужно следить и за его питанием. Мы хотим добиться ощущение легкости. Нужно, чтобы он чувствовал себя легко. Он не ставит себе задачу сделать конкретный вес. Мы хотим, чтобы ему было легко передвигаться на ногах по рингу", - приводит слова Мила Sky Sports.

Напомним, реванш Руис - Джошуа должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии. Ранее Энди посоветовал Джошуа приостановить карьеру в случае поражения в их реванше.

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IBF, Бокс, WBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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