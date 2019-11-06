"Уайлдер - самый опасный боксер в мире": Ортис похвалил американца

Новости спорта:Луис Ортис поделился ожиданиями от реванша с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

Кубинский боксер Луис Ортис поделился ожиданиями от реванша с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

"Не думаю, что в этом бою будет быстрый нокаут. Если Уайлдер меня нокаутирует, я уйду из бокса. С ним нельзя быть самоуверенным. Деонтей в себе не сомневается, но я тоже уверен в своих силах. В нашем поединке зрители увидят столкновение двух поездов.

Могу понять Уайлдера. Он хочет достичь высочайшего уровня. Весь мир видел, что первый бой между нами не пошел по его плану. Я считаю Уайлдера самым опасным боксером в мире. Почему? Каждый его удар может сбить тебя с ног. Но он понимает, что я тоже непростой соперник, потому что знаю, что нужно делать в ринге", - приводит слова Ортиса Boxingnews24.

Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Их первый поединок в марте прошлого года завершился победой Деонтея в десятом раунде.

Примечательно, что в случае победы над кубинцем, Уайлдер проведет реванш с Тайсоном Фьюри, который запланирован на 22 февраля в Лас-Вегасе (США).