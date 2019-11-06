Потенциальный соперник Ломаченко: Никто не сможет отобрать у меня пояс

Новости спорта:Девин Хэйни считает, что новый титул поможет ему громко о себе заявить.

Американский боксер Дэвин Хэйни прокомментировал решение WBC назначить его полноценным чемпионом организации в легком весе.

"Весь мир будет наблюдать за мной. Люди хотят увидеть, являюсь ли я настоящим чемпионом. В свою очередь я хочу выйти в ринг и показать, что мне не зря вручили этот пояс. Все увидят, что я настоящий чемпион. Теперь никто не сможет отобрать у меня титул WBC.

Поскольку у меня есть пояс, все мои соперники будут выходить на ринг голодными. Каждый боксер хочет стать чемпионом мира и победить меня. Я сам таким был, поэтому понимаю их чувства. Я буду сражаться так, словно боксирую за титул чемпиона мира", - приводит слова Хэйни Sky Sports.

Напомним, Дэвин Хэйни завоевал временное чемпионство WBC в сентября этого года, нокаутировав россиянина Заура Абдуллаева.

Во время ежегодной конвенции Всемирного боксерского совета американец стал полноправным обладателем пояса WBC, тогда как украинцу Василию Ломаченко присвоили специальный статус "франчайзингового" чемпиона.