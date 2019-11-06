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Потенциальный соперник Ломаченко: Никто не сможет отобрать у меня пояс

Потенциальный соперник Ломаченко: Никто не сможет отобрать у меня пояс
11:43 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Девин Хэйни считает, что новый титул поможет ему громко о себе заявить.

Американский боксер Дэвин Хэйни прокомментировал решение WBC назначить его полноценным чемпионом организации в легком весе.

"Весь мир будет наблюдать за мной. Люди хотят увидеть, являюсь ли я настоящим чемпионом. В свою очередь я хочу выйти в ринг и показать, что мне не зря вручили этот пояс. Все увидят, что я настоящий чемпион. Теперь никто не сможет отобрать у меня титул WBC.

Поскольку у меня есть пояс, все мои соперники будут выходить на ринг голодными. Каждый боксер хочет стать чемпионом мира и победить меня. Я сам таким был, поэтому понимаю их чувства. Я буду сражаться так, словно боксирую за титул чемпиона мира", - приводит слова Хэйни Sky Sports.

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Напомним, Дэвин Хэйни завоевал временное чемпионство WBC в сентября этого года, нокаутировав россиянина Заура Абдуллаева.

Во время ежегодной конвенции Всемирного боксерского совета американец стал полноправным обладателем пояса WBC, тогда как украинцу Василию Ломаченко присвоили специальный статус "франчайзингового" чемпиона.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Девин Хэйни.
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