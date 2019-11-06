Чемпион мира заподозрил Ковалева в поддавках в бою с Канело

Новости спорта:Чемпион мира во втором среднем весе по версии IBO Крис Юбэнк прокомментировал бой Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса.

В поединке, состоявшемся в Лас-Вегасе 2 ноября, Ковалёв уступил Альваресу техническим нокаутом в 11-м раунде и лишился титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.

«Ужасный бой. Ковалёв выглядел так, будто старался не причинить вреда Канело. Пока Альварес не нокаутировал Сергея, поединок напоминал спарринг.

Понятия не имею, что это было. Очень странный бой. Ковалёв в ходе карьеры запомнился мощными нокаутами, но в этом поединке до последнего момента делал какие-то тычки в сторону Альвареса», — приводит слова Юбэнка boxingnews24.

На счету Ковалёва 39 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 34 победы (в том числе 29 нокаутом) и потерпел четыре поражения, а ещё один бой завершился вничью.