Хирн намекнул на грандиозный бой

Новости спорта:Промоутер Эдди Хирн заявил, что такой бой может пройти в мае следующего года.

Промоутер Эдди Хирн, который ведет дела казахского боксера Геннадия Головкина, анонсировал третий бой между своим клиентом и Саулем Альваресом.

"Следующим соперником Канело должен стать Геннадий Головкин. Я думаю, что это бой, который все хотят видеть... Мы с Головкиным встретимся на следующей неделе и все обсудим...

Буду видеть Головкина в четверг. Мы будем планировать следующий бой. У него есть обязательный претендент Камиль Шеремета по линии IBF. Они могут встретиться в феврале, и после этого Головкин может сражаться с Канело в мае без проблем. Я думаю, что DAZN захочет, чтобы бой Канело – Головкин произошел.

Думаю, это отличный поединок. Наверное, самый большой бой в мире бокса на данный момент, - приводит слова Хирна boxingnews24.