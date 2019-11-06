"Грозит потеря зрения": двукратная олимпийская чемпионка завершила карьеру

Новости спорта:Британская спортсменка Никола Адамс закончила профессиональную карьеру из-за проблем со зрением в возрасте 37 лет.

"Для меня было большой честью представлять страну, но занятия боксом сказываются на моём здоровье негативно. По словам врачей, последующее воздействие на мои глаза приведёт к непоправимым повреждениям и неизбежной полной потере зрения", — приводит слова Адамс Yorkshire Evening Post.

Адамс выигрывала Олимпийские игры в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Британская спортсменка стала первой в истории олимпийской чемпионкой по боксу среди женщин.

С 2017 года Адамс вела профессиональную карьеру, в 2019 году выиграв титул чемпионки мира в наилегчайшем весе по версии WBO.