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"Ой, как я его боюсь": Тайсон Фьюри записал видеообращение

"Ой, как я его боюсь": Тайсон Фьюри записал видеообращение
18:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британец Тайсон Фьюри заявил, что не боится американца Деонтея Уайлдера.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри записал видеообращение чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру, заявив, что не боится того и не собирается срывать реванш.

"Я адресую это сообщение Деонтею Уайлдеру, который недавно сказал, что я не хочу с ним драться. Ой, как я его боюсь. Если бы я тебя боялся, то не выходил бы на бой, проведя три года вне ринга. Я побил тебя в твоей родной стране, но ты меня ограбил и дал мне ничью.

Не знаю, почему ты думаешь, что я переживаю из-за тебя. Займись своим поединком с Луисом Ортисом и другими делами. Перестань использовать мое имя для хайпа. Я ни о чем не прошу в этом мира, я все получаю благодаря упорному труду.

 
 
 
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Message to @bronzebomber !!!!!

Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

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Уайлдер, займись своими делами, и мы встретимся 22 февраля. Тогда я завершу начатое. В этот раз я тебя побью, большая бомжацкая задница", - заявил Фьюри.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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