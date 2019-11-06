Хантер будет стремиться нокаутировать Поветкина

Новости спорта:Майкл Хантер считает, что бой с Александром Поветкиным - отличная возможность для него.

7 декабря в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

В андеркарде этого противостояния состоится дуэль Александра Поветкина и Майкла Хантера. Последний признался, что намерен одержать победу нокаутом.

"Этот бой — отличная возможность для меня, я должен снова доказать, что я лучший. Неважно, фаворит ты или аутсайдер, в любом случае, я чувствую себя лучшим боксёром. Я рассматриваю бой с Поветкиным как сражение за золотую медаль. Я также был на Олимпиаде, но я не завоевал золото, а он смог это сделать. Так что теперь настал мой поединок за золотую награду. Буду стремиться нокаутировать Александра", — приводит слова Хантера BoxingScene.