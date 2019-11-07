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Хэй оценил перспективы Усика в хэвивейте

Хэй оценил перспективы Усика в хэвивейте
11:50 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Дэвид Хэй хочет организовать Дереку Чисоре бой с Александром Усиком.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй, ныне являющийся менеджером британского супертяжеловеса Дерека Чисоры, в очередной раз заявил о желании организовать поединок своего подопечного против экс-абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика в рамках хэвивейте.

Хэй надеется, что Всемирная боксерская организация (WBO) на предстоящей конвенции в Токио санкционирует бой Усик - Чисора за чемпионство WBO в супертяжелом весе, которым владеет Энди Руис.

"Представители Усика выходили на связь с Эдди Хирном и говорили, что они заинтересованы в этом поединке. WBO устраивает конвенцию в Токио, на которой я буду продвигать бой Дерека Чисоры против Усика. WBO хочет устраивать поединки ярких боксеров, поэтому для них есть смысл санкционировать бой Усик - Чисора.

Я чувствую, что WBO сделает свой титул вакантным, поскольку Усик - серьезный парень. Я думаю, что Джошуа (Хэй думает, что Джошуа выиграет Руиса в реванше - прим. ред.) скорее выберет обязательную защиту пояса IBF более крупного Пулева, чем Усика.

Я всегда мечтал о том, чтобы мой боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Я ведь и сам был чемпионом. Верю, что смогу достичь этой цели", - приводит слова Хэя Sky Sports.

Напомним, ранее промоутер Эдди Хирн заявил о желании организовать бой Усика против Чисоры после победы британца над Дэвидом Прайсом.

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Дэвид Хэй, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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