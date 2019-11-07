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Джервонта Дэвис объяснил, почему он лучше других

Джервонта Дэвис объяснил, почему он лучше других
20:36 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Джервонта Дэвис считает, что он из другого материала.

25-летний американский полулегковес Джервонта Дэвис (22-0-0, 21 KO) охарактеризовал себя как боксера.

«Я сделан из другого материала, чем остальные. Я прошел через все в моей жизни, многие люди не испытывали ничего подобного.

Меня может побить только тот, кто прошел через то же, что и я. Недостаточно просто всю жизнь тренироваться.

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Никто по-настоящему еще не видел моих навыков, потому что я еще не встречался с противником, который заставил бы меня их продемонстрировать.

Мир не видел мой потенциал как боксера, лишь только мою силу», – сказал Дэвис.

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Новости спорта, Новости бокса, Эдди Хирн, Джервонта Дэвис.
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