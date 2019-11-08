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Атлас: Я горжусь Гвоздиком

Атлас: Я горжусь Гвоздиком
10:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Тедди Атлас поделился мнением о поражении украинского боксера Александра Гвоздика от россиянина Артура Бетербиева.

Именитый американский тренер Тедди Атлас поделился мнением о поражении украинского боксера Александра Гвоздика от россиянина Артура Бетербиева.

"Я расстроен, что тут поделать? Я чувствую, что я не добился успеха. Александр оставил себя всего в ринге, по судейским запискам мы были впереди. Мы знали, с кем мы встречаемся. Я горжусь им. Может быть, я не горжусь собой.

Ты или выигрываешь, или проигрываешь. Я должен был удостовериться, что он победит. Мы делали все правильно с физической и технической точки зрения, правильная стратегия и план. Была причина, по которой он побеждал выходя на 10-й раунд. Та же причина, по которой мы не победили в конце - Артур Бетербиев очень непростой оппонент. Россиянин очень много сделал.

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Я еще раз хочу сказать, что я горжусь Алексом как человеком и боксером, я думаю, он вернется и снова станет чемпионом", - рассказал тренер.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Тедди Атлас.
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