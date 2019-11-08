Уайлдер: Ортис жестче, чем Фьюри

Новости спорта:Деонтей Уайлдер в скором времени проведет титульную защиту против известного кубинца Луиса Ортиса

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в скором времени проведет титульную защиту против известного кубинца Луиса Ортиса. Данный поединок будет второй встречей этих боксеров.

Американец высказался касательно своего будущего боя, а также подметил главную опасность кубинца.

"Ортис более жесткий, чем Фьюри. Он невероятно умен. Луис очень хорошо двигается в ринге, он хороший контрпанчер, мне очень нравится его стиль. Никто из десятки лучших не захотел биться с ним, однако я 23-го ноября дам ему еще один шанс в Лас-Вегасе.

Самая большая опасность Ортиса состоит в том, что он контрпанчер. Его поединки скучными не бывают, ведь тебе нужно планировать свои действия, обдумывать каждый следующий шаг. Если ты наносишь удары, то Ортис отвечает. Необходимо оставаться бдительным и следить за тайминогом.

Я очень хочу этого боя. Если вы не видели первый наш бой, то я советую посмотреть реванш. Запасайтесь попкорном", - цитирует боксера BoxingNews 24.