Руис рассказал о подготовке к бою с Джошуа

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис рассказал, что продолжает весогонку перед реваншем с Энтони Джошуа, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Руис сообщил, что уже сбросил три фунта (1,36 кг) по сравнению со своим весом перед первым поединком с британским экс-чемпионом.

"Прямо сейчас я вешу всего на три фунта меньше, чем в бою с Энтони Джошуа. Многие говорят, что я кажусь худым, что мне не хватит мощи. Но эти люди мало что понимают в боксе. Я буду хорошо выглядеть на ринге.

Я хочу выйти на бой на 6-8 фунтов (2,7-3,6 кг, - прим.) легче, чем 1 июня. Моя цель - сбросить 8 фунтов. Благодаря этому я буду чувствовать себя намного лучше. Я стану более пластичным и быстрым.

В первом бою с Джошуа я весил 268 фунтов. Теперь я планирую подойти к поединку с весом 260 фунтов. Я не хочу терять слишком много массы, поскольку 7 декабря я должен быть сильным. Мы знаем, что делаем и ради чего все это нужно", - сказал Энди Руис.