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Гассиев узнал дату своего дебюта в супертяжелом весе

Гассиев узнал дату своего дебюта в супертяжелом весе
19:43 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Российский боксер Мурат Гассиев узнал дату своего дебюта в супертяжелом весе.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев не сможет выйти на ринг в 2019 году, как это планировалось ранее, поскольку не хочет усугубить недавнюю травму плеча.

Следовательно, дебют Гассиева в супертяжелом весе теперь должен состояться в январе 2020 года.

"Мурат не будет форсировать подготовку. Он вернется на ринг в январе", - заявил представитель команды Гассиева.

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Стоит отметить, что Мурат Гассиев уже не первый раз переносит дату боя с Джоуи Давейко. Сначала поединок должен был пройти в августе, потом - в октябре, а после - в декабре.

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Бокс, Новости бокса, Мурат Гассиев, Джоуи Давейко.
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