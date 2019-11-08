Новости спорта:Российский боксер Мурат Гассиев узнал дату своего дебюта в супертяжелом весе.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев не сможет выйти на ринг в 2019 году, как это планировалось ранее, поскольку не хочет усугубить недавнюю травму плеча.

Следовательно, дебют Гассиева в супертяжелом весе теперь должен состояться в январе 2020 года.

"Мурат не будет форсировать подготовку. Он вернется на ринг в январе", - заявил представитель команды Гассиева.

Стоит отметить, что Мурат Гассиев уже не первый раз переносит дату боя с Джоуи Давейко. Сначала поединок должен был пройти в августе, потом - в октябре, а после - в декабре.