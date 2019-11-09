Погиб еще один боксер

Австралийский боксер, выступавший в рамках первого среднего веса Дуайт Ричи скончался в возрасте 27 лет после полученного удара во время спарринга, сообщает Boxingscene.com.
Ричи помогал подготовиться к следующему бою своему соотечественнику Майклу Зерафе, но во время спарринга получил удар в живот, после чего упал и умер. Попытки реанимировать боксера были тщетны.
Последний бой Ричи провел в августе против Тимофея Цзю, проиграв сопернику единогласным решением судей.
Ранее от полученных травм во время боя погиб российский боксер Максим Дадашев.