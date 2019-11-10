Билли Джо Сондерс нокаутировал Косереса и нацелился на Сауля Альвареса (Видео)

Новости спорта:Билли Джо Сондерс техническим нокаутом победил Марсело Эстебана Косереса.

Чемпион WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс сегодня ночью в Лос-Анджелесе одержал неожиданно трудную победу над малоизвестным претендентом из Аргентины Марсело Эстебаном Косересом.

Поединок проходил в не слишком богатой событиями и абсолютно равной борьбе, в которой сложно было отдать преимущество кому-нибудь из боксеров, вплоть до одиннадцатого раунда, когда Сондерс отправил соперника на настил ринга. Косерес быстро встал, но затем опустился на колено и подождал несколько секунд, слушая счет рефери. Когда он снова встал, было заметно, что он не вполне восстановился после нокдауна, и Сондерс вскоре отправил его на настил ринга во второй раз, а затем и в третий, после чего рефери остановил поединок.

На момент остановки двое судей отдавали предпочтение Сондерсу со счетом 96-94, в карточке третьего с таким же счетом лидировал Косерес.

"Никаких оправданий, — прокомментировал свою победу Сондерс в послематчевом интервью. — Такое выступление не годится для уровня Канело, Джейкобса и других звезд… С девятого раунда я понимал, что должен победить досрочно. Я понимал, что должен нокаутировать его, потому что у меня ничего не получалось: были проблемы с таймингом, с уклонами. Просто такой вечер, когда ничего не выходит… Надеюсь, вам понравился нокаут, потому что это единственное, что я смог показать вам сегодня".